減重是現代人的一生志業，但運動前該如何飲食才能達到最佳燃脂的效果？減重醫師表示，研究指出，空腹運動燃脂效果很差，反之，運動前食用蛋白飲與咖啡，可大幅提升燃脂速度。醫師建議，民眾可在運動前30分鐘可以喝杯咖啡並食用酪蛋白或乳清蛋白，以加強燃脂效果。

減重醫師蕭捷健在其個人YouTube頻道表示，ISSN（國際運動營養學會)2018年發表的研究指出，「空腹運動能燃燒更多脂肪」是錯誤的。該研究採用隨機對照方式，找來一群健康的男大生，讓其空腹一晚、約10小時，早上至實驗室報到後，將之分為4組，分別吃下乳清蛋白、酪蛋白、麥芽糊精(即碳水化合物)、不吃東西。

在休息30分鐘後，受試者登上跑步機，並戴上面罩來測量實際燃燒的熱量與脂肪。結果發現，運動前攝取好的蛋白質，不論是吸收快速的乳清蛋白，或吸收緩慢的酪蛋白，運動後消耗的能量都比空腹來得多。研究並發現，酪蛋白促進脂肪氧化速度，還高於乳清蛋白一些，這是因為乳清蛋白被吸收的速度較快，會強烈刺激胰島素分泌，從而不利脂肪燃燒。

他表示，酪蛋白與乳清蛋白均由牛奶所製造而成，民眾若想攝取植物蛋白，可選大豆蛋白、糙米蛋白、豌豆蛋白。

除了蛋白質外，運動前攝取咖啡也能增加燃脂速度。一項研究找來15位平均32歲的男性，在上午與下午運動前，服用咖啡因與安慰劑。結果發現，運動前攝取咖啡因的組別，早上運動增加10.7%的脂肪氧化，下午運動更可增加29%的脂肪氧化。另外，咖啡因還讓早上運動強度增加11%，下午則增加13%。

至於運動前飲用咖啡的時機，他建議，在運動前30分鐘~1小時攝取每公斤體重3~6毫克的咖啡因。除了咖啡外，他也建議民眾可喝同樣含咖啡因的瓜拿納等草本植物，或是茶，以提升運動表現。