已故藝人李玟（CoCo）生前哭訴選秀節目《中國好聲音》賽事不公遭節目組欺負，音檔和影片陸續傳開後，引起外界關注「選秀節目黑幕」。大陸男歌手薛之謙過去擔任《明日之子》評審時，投票環節聽信製作單位的話術，讓他氣得當場揭發黑箱作業，直播當場中斷。

薛之謙唱紅《演員》、《醜八怪》、《你還要我怎樣》等膾炙人口的曲目，紅遍華人歌壇，2017年受邀擔任大陸選秀節目《明日之子》星推官（評審），多次表達不認同虛擬歌手「荷茲」，因為它不會失誤，比賽時也不會被其他選手看到，薛之謙認為有失公平，所以都會投票給荷茲的對手。

不過，某次投票環節時，節目組希望薛之謙投給荷茲，並保證不會影響投票結果，想不到荷茲竟然因此晉級，薛之謙發現自己被節目組利用，先詢問投票的工作人員，但得不到滿意的回覆，於是他當場拿麥克風揭穿投票的黑幕，激動地說：「我得到主辦方的指示，他們告訴我，不要讓荷茲輸得太難看，所以要我投荷茲一票，現在反而讓荷茲晉級了，我覺得我有責任，今天如果是這個原因導致任何一個人走（淘汰），我辭去星推官！」

薛之謙現場爆料明日之子黑幕

語畢，薛之謙摔麥克風走人，主持人、其他評審都看傻，現場觀眾開始喊：「黑幕！黑幕！」此時直播當場被切斷、插入廣告，而這些衝突畫面都是現場觀眾拿手機拍下才流出。薛之謙後來跟節目組溝通後，重回直播現場，改口說自己投錯票，該道歉的是自己，盼望節目組能修正投票結果。不過下一季節目開播時，薛之謙沒再受邀擔任評審，後來的選秀節目也沒膽再用直播方式播出，但今年《中國好聲音》邀請薛之謙擔任評審，當時被不少網友虧，節目難道不擔心薛之謙再暴走一次。