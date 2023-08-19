2020年選秀狀元灰狼前鋒愛德華茲繼續在美國男籃展現他的進攻火力！美國男籃19日包含愛德華茲獨拿21分在內，共有6人得分達到兩位數，最後以108比86戰勝少了「字母哥」阿提托康波的希臘，取得世界盃男籃熱身賽4連勝，接著21日凌晨12點將跟德國交手(緯來體育台直播)。

美國男籃今天開賽祭出人盯人防守，讓希臘進攻為之受阻，但在次節美國防守開始出現鬆懈，也讓希臘打完上半場追成41比52，甚至第三節把差距縮小到個位數，幸好愛德華茲跳出來接管比賽，更把領先差距重新擴大到19分，也讓末節很快進入垃圾時間。

除了愛德華茲攻下全場最高21分，籃網前鋒卡麥隆強生也拿13分，灰熊前鋒傑倫傑克生與湖人後衛里夫斯各有11分，籃網前鋒布瑞吉斯與公鹿前鋒波提斯各有10分；希臘則以羅格卡沃普洛斯與卡萊查基斯各12分最高，公鹿「字母大哥」薩納西斯阿提托康波4分。