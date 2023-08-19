民眾黨籍新竹市長高虹安14日因在立法委員任期內涉嫌詐領助理費，遭北檢以貪污等罪起訴。而因新竹棒球場「大祕寶」一事而身陷爭議的前新竹市長林智堅，昨（18）日也首度在臉書發文，回顧自己任內政績，引爆正反兩方網友在臉書留言論戰。

林智堅在社群發文呼應總統蔡英文17日的臉書「下了車，我們都是走路的人！」一文，大談自己任內深深感受到好的步行環境有多麽的重要。林智堅指出，記得那時在推動許多人行道的工程時，市府團隊曾被揶揄只會舊翻新，不過時間慢慢的會證明，那時團隊默默地堅持是對的，自己的市府團隊對於進步城市的想像，為了步行環境的建置，有著包括「步行城市」、「通學步道」、「騎樓整平」三項計畫持續推動。

對於新竹步行環境的政策，林智堅也詳述了自己過去推動的制度。他強調，好的政策不會因為更迭而停止，對的事就應該堅持下去，打造步行城市讓每一位行人都能夠安全、安心、優雅地步行在這座城市裡。

然而因為近日高虹安深陷貪污風暴，不少網友也在林智堅臉書下方展開論戰，有人留言「新竹市的豆腐渣工程綠營的人都看不見嗎？新竹棒球場12億，南寮漁港足球場，大車站104億，關埔國小2億」、「開心吼？有整個黨跟司法系統幫忙撐腰整死政敵應該是蠻爽的感覺，恭喜！市長寶座還想做的話，想必來日可期啊」、「動起來動起來」、「只要你的政績都被挖完，你就會是新竹最爛的市長了耶」。

但也有綠營支持者力挺林智堅，稱「小堅還是那麼帥」、「求您回來，那段日子好安逸」、「想念您當市長時的新竹」、「市長烏雲撥開就是光明了，希望你和沈慧虹再次的合作加油」、「大家都知道你的做人處事、你是難得的人才」、「每次看到小智市長發文，就會眼眶泛淚」、「小智補選市長啊」。