2024總統大選競爭激烈，近日多份民調顯示，國民黨參選人侯友宜支持度超越民眾黨參選人柯文哲，成為非綠陣營的第一人，不過媒體人黃揚明認為侯不用高興得太早，因為這代表接下來綠營的砲火將轉移到侯身上。

在柯文哲陷入仇女等風暴後，近日連續兩份民調，包括《美麗島電子報》及《ETtoday民調雲》都顯示，侯友宜的支持度已超車成為非綠第一人。黃揚明昨（18）日在臉書表示，對柯而言，現在可說是危急存亡之秋，當輿論走向是「侯友宜已經超越柯文哲」，接下來的其他民調都可能會受到影響。

「侯友宜也不用高興得太早！」黃揚明指出，當所有民調顯示侯友宜穩居第二時，綠營正規軍、側翼網軍的砲火將全面轉移到侯身上，且只要能讓「侯、柯平均分配」的局勢維持越久，在野陣營的整合也越不容易達成。

黃揚明直言，只要民進黨持續掌控選戰優勢與節奏，非綠陣營不論多努力地拚誰是在野霸主，仍只是永遠的老二，只會一路吃鱉到底，「在野陣營沒有整合契機，就可以預先恭喜賴清德與民進黨永續執政了」。