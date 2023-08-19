高階電競、車用及AI伺服器等升級潮引爆散熱新商機，讓散熱股成為市場當紅炸子雞，力致受惠於電競市場歷經長達1年的庫存調整後在Nvidia新顯卡帶動下重回成長軌道，以及電競電源持續朝高瓦特數發展，引爆電競NB換機潮，加上公司提前佈局新一代電競NB風扇，讓力致第2季獲利大躍進，力致第2季合併毛利率為21.72%，季增2.87個百分點，營業淨利為1.25億元，季增87.98%，營業淨利率為6.19%，季增2.31個百分點，在廢品收入、政府補助收入及約1.4億元匯兌收益共約1.56億元業外挹注下，單季稅後盈餘為2.59億元，季增7.21倍，單季每股盈餘為3.33元，稅後淨利季增幅及單季每股盈餘榮登散熱廠之冠，累計上半年稅後盈餘為2.9億元，每股盈餘為3.73元，累計前7月合併營收為44.85億元，年增1.33%。

力致上半年財報亮眼，吸引個人股東蕭漢森進場大買，根據公開資訊觀測站披露，蕭漢森於8月9日及10日兩天從集中市場一口氣取得力致1萬4499張股票，以力致目前股數約79089169股來估算，持股比例達18.33%，超越公司所有董事個人持股，躍居力致第一大股東。

由於力致現任董事為110年改選，明年將進行董事改選，蕭漢森大手筆取得力致股權，是否會因散熱前景看俏順勢入主公司取得董事席次，備受市場關注，亦待時間證明。