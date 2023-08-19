新華社19日報導，中共中央台辦負責人19日發表談話，就賴清德過境訪美表明「嚴正立場」稱，將採取堅決措施懲戒台獨分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

中共中央台辦負責人稱，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由過境訪問美國。賴接受美國彭博社專訪，公然散布台獨言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。賴「恬不知恥」「倚美謀獨」。這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，予以強烈譴責。

中共中央台辦負責人指，民進黨當局頑固堅持台獨立場，始終「倚美謀獨」挑釁，甘當美西方反華勢力遏華棋子，出賣民族利益。賴清德向來頑固堅持台獨立場，罔顧台灣要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出台獨分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓噪加緊備戰。此次更是打著過境的幌子，訪美賣台，騙取選票。其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中共中央台辦負責人說，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒台獨分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」