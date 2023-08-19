新北市1名陳姓男子透過友人介紹要租屋，卻在約女屋主看房時，拿出大剪刀架在女房東的脖子上，恐嚇「你已經沒有機會了，你就給我1次吧」，當場硬上得逞，女房東趁著陳男拿衛生紙時趁隙逃跑，並向社區保全求救才脫離魔爪。新北地院依攜帶凶器強制性交罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

根據判決書，陳姓男子透過友人得知一名新北市一名婦人小美欲出租房屋，於是種動聯繫欲承租房屋之名義，偕同友人前往參觀看房。事後友人離去，獨留陳男與小美在屋內，小美見到該名友人久久未歸，打電話請他盡快回來。

但該名友人回來後，又因有事離開，陳男立刻露出猙獰面目，要求小美和他發生關係，但遭到拒絕，未料陳男拿出隨身攜帶的大剪刀，抵住小美頸動脈恐嚇稱：「你已經沒有機會了，你就給我一次吧」。

小美嚇得雙手舉高，央求陳男放下剪刀，不敢再拒絕及抵抗，隨後陳男將剪刀放下，當場進行性侵，完事後，小美趁陳男拿取衛生紙之際，赤腳奔向電梯逃離現場請求社區保全打電話給丈夫，經驗傷後前往警局報警。

法官審理後，審酌被告假藉欲承租房屋，實則預藏剪刀前往案發地點，並利用與女方獨處之機會，持剪刀抵住女方頸部，並恫稱：「你已經沒有機會了，你就給我一次吧」等語，導致女方心生畏懼、無法抗拒，對女方強制性交得逞，事後見女方逃離仍試圖阻止離開，可見女方當時內心之萬分驚恐、害怕及焦慮，造成其心中所生之性侵陰影恐終身難以抹滅，予以嚴懲，因此判7年6月，仍可上訴。