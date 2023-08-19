知名連鎖火鍋店海底撈以貼心服務著稱，餐廳內有按摩椅，還有美甲、擦皮鞋等服務。一名剛失戀的女網友最近前往用餐，有位男店員無意間聽到她和朋友們的對話，沒想到用餐結束後竟拿了2袋東西給她，上面貼著字條「下一個會更好」，讓她又驚又喜。許多網友看了直呼「海底撈店員真的很暖！」

一名女網友在《Dcard》發文表示，日前和朋友去海底撈用餐，吃到一半時，一位男店員到桌邊幫忙加湯，當時她正聊到前陣子分手的事，店員邊聽邊點頭，她忍不住問「你在聽我們講話嗎？」店員回「沒事不用管我，你們繼續講。」

原PO說，用餐完畢後，男店員突然拿了2袋東西給她，上面貼著小字條，「下一個會更好，應該吧呵呵，祝福你。」她直呼，以前常看到各種海底撈的暖心服務，沒想到也親自經歷了，並喊話男店員「謝謝你，我會找到更好的。」

這篇貼文釣出男店員的女友，表示「我會幫你跟我男友說的」，還透露另一半平時就很貼心，「都是暖暖的，但有時候會有點皮。」許多網友看了卡片上的名字，發現也曾被該名店員服務過，「真的是好男孩」、「上次也遇到他，他調的蒜頭雞特製版是我喝過最好喝的。」