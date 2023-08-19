YouTube頻道「Eric Duan」自創影片《山道猴子的一生》爆紅，上下兩集點閱皆破百萬，讓網友敲碗拍攝成真人版電影，由於掀起討論熱潮，不僅讓Eric Duan的真實身分備受關注，他也被挖出曾在節目上詢問一事，由於內容與劇情雷同，被推測影片就是在描述自己的親身經歷。

《山道猴子的一生》內容描述一位年輕人因虛榮心膨脹，在感情中迷失自我釀成悲劇，像是與年輕妹子交往後，成為對方的人肉ATM卻遭劈腿，導致人財兩失，更在山道競速失去寶貴性命，對此Eric Duan強調：「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」，不過卻被網友挖出劇情似乎就投射出他的過往。

山道猴子的一生（上集）。（影片／Eric Duan Youtube）

山道猴子的一生（下集）。（影片／Eric Duan Youtube）

有網友指出Eric Duan曾在節目發問「如何不被女車友欺騙感情？」主要是愛騎重機的女生本來就稀少，因此車圈只要有女性出現，就讓男性像蒼蠅般集體貼上去，有些則會遭到利用，淪落至不好下場，由於描述內容與《山道猴子的一生》的劇情相當雷同，被認為這支影片疑似在說自己的故事。

《山道猴子的一生》如果你是主角，該如何面對感情世界的傷害與信任。（影片／約會診療室TV Youtube）

YouTube頻道「約會診療室TV」的Max透露《山道猴子的一生》作者是自己的弟弟。（圖／約會診療室TV Youtube）

根據《民視新聞網》報導，Eric Duan為一名退役憲兵，先前烏俄戰爭爆發時，有意加入烏克蘭的國際志願軍，只不過致電烏克蘭使館，卻一直無法打通，他也透露即便入選志願軍，抵達當地還是要簽屬合約，不過內容在徵召訊息完全沒被提及。