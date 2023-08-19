美國已同意讓丹麥和荷蘭提供烏克蘭F-16戰機

儘管美國已同意，要迅速讓F-16戰機轉交烏克蘭，但負責美國和北約空中作戰的將領周五（18日）說，要到明年它們才有辦法升空，甚至需要更長的時間，才能有夠多飛行員全面發揮戰力。

據《動力》（The Drive）網18日報導，美國駐歐非空軍（USAFE-AFAFRICA）司令兼北約盟軍空軍司令部（AIRCOM）司令赫克爾（James Hecker）在國防作家小組（Defense Writers Group）視訊簡報中說，烏克蘭飛行員正在接受訓練。不過，他說，這些年輕飛行員幾乎沒有飛行時數，因此目前並未參戰，而是在英國接受語言訓練。

赫克爾說，接著他們會多接受點戰機訓練，然後到法國去，駕駛一下阿爾法教練機（Dornier Alpha Jets），而這一切都得花時間，或許年底前也搞不定，所以需要一段時間。

他強調，也因此，起碼要到明年才能在烏克蘭看到F-16戰機。不過，《華盛頓郵報》（The Washington Post）上星期在報導中指出，烏克蘭飛行員的訓練要延到明年。

美國已同意讓丹麥和荷蘭提供烏克蘭F-16戰機

此外，赫克爾說，就算烏克蘭明年取得F-16，也不太可能在2027年前有夠多能駕著這些戰機出戰的飛行員。他指出，要使用某些武器系統很快就能上手，但要組建幾支F-16中隊，讓他們有夠高的備戰力和熟練度，卻需要一段時間，而那可能要4或5年。

另一方面，赫克爾說，要是問他情願駕駛米格（MiG）-29還是F-16，那會是F-16，因為它們和美國目前提供的武器系統相容，但現在卻必須改裝武器，好裝上米格-29或是蘇（Su）-27等戰機上。