大陸外交部發言人汪文斌18日主持例行記者會。針對台灣副總統賴清德8月12日至18日過境訪問美國紐約和舊金山。汪文斌表示，美方執意安排賴清德往返兩次過境訪美，嚴重違反一個中國原則，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

汪文斌指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係。賴清德身為副領導人，自我標榜「務實台獨工作者」，訪美期間的一言一行再次證明他是徹頭徹尾的台獨分裂分子。美方執意允許賴清德訪美從事政治活動，宣揚台獨分裂主張，藉此提升美台官方往來和實質關係，再次暴露出美方說一套做一套、頑固奉行「以台制華」戰略、不斷虛化掏空一個中國原則的真實面目。

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台獨與兩岸和平穩定水火不容，是死路一條。縱容支持台獨終將引火上身，玩火自焚。

汪文斌稱，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止縱容支持台獨分裂勢力及其分裂活動，停止虛化掏空一個中國原則。中國必須統一，也必然統一，任何阻擋中國統一進程的圖謀都註定失敗。中方將採取有力措施堅定捍衛國家主權和領土完整。