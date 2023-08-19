女星林心如2016年與演員霍建華結婚，育有一女「小海豚」，夫妻倆從未讓女兒露面，但今年2月微博上一家三口參加慶生會時的照片被流出，讓林心如氣炸在微博發文；如今事隔多月，林心如女兒照片再次被流出，更遭批「年紀大了生小孩質量下降了」對此，網友紛紛留言撻伐「勸你積點口德」。

一名微博網友16日晚間，曬出林心如夫妻與孩子的慶生照，但照片中卻直接公開貼出小海豚的照片，甚至直言：「霍建華的基因強大啊，孩子和他一個模子刻出來的！是不是年紀大了生小孩質量下降了啊，咋（怎麼）看起來怪怪的」。

貼文曝光後，引起大批網友撻伐，「勸你積點口德」、「人家還沒長開，隨便評論一個小孩的長相不好吧」、「你這麼說一個小朋友合適嗎」、「你貼這種偷拍圖經過她父母同意了嗎」、「你關心關心你孩子和你像不像就行了，管別人呢」。

事實上，年初時就有大陸網友在微博瘋傳女兒正面照，還高調標註「霍建華林心如女兒正面照」，讓林心如氣得在微博上發文：「每個人都有自己想要保護的人事物，尊重隱私很難嗎？」如今照片再遭流傳，也引起粉絲不滿。