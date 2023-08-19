一名自稱海軍陸戰隊66旅「張上尉」日前打電話向高雄市旗津區某麵包店預訂320個麵包，約定18日下午取貨，但過了時間卻惡意棄單鬧失蹤，害郭姓老闆損失7000元。郭男事後將受騙之事Po上網並報警處理，強調日後接大單一定會要對方先付訂金。

前天上午，郭男接到自稱是左營軍區海軍陸戰隊66旅「張上尉」來電，電話號碼相當詭異，是「00」開頭，「張上尉」表示想為部隊預訂麵包，郭男還和對方互加Line方便聯絡。

「張上尉」詢問口味後，一口氣訂了肉鬆沙拉、菠蘿、紅豆及奶酥4種、各80個麵包，每個定價22元，郭男願意每個折扣2元。「張上尉」還特別要郭男傳收據讓他報帳請款。為了取信郭男，「張上尉」還刻意傳了辦公室、部隊採購清單紙箋、寢室內務櫃等照片，最後強調會直接到店內自取。

郭男不疑有他，依約做出320個麵包，昨日中午「張上尉」又來電，吩咐老闆「要注意衛生，否則很難向部隊交代」。

到了下午的約定時間，「張上尉」沒有出現，郭男起疑，直接撥打「張上尉」留下的電話號碼，沒想到接電話的人不悅表示，自己根本不是「張上尉」，已經接到很多受害店家來電。郭男發現遭詐騙後，將此事PO上網後同時報警處理。

郭男表示，去年也曾接下台南某部隊更大數量的訂單，最後順利交貨收錢，這次320個麵包數量不算大，他才沒有想太多，沒想到會有人如此惡質，只能將麵包送去市區的「食物銀行」做愛心。