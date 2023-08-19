金南佶坦言等支氣管炎康復後，有打算直接升級成為演唱會。（超級圓頂提供）

43歲韓國視帝金南佶近日突然歌手DNA爆發，自6月起舉辦「GOBLE TOUR〈AGAIN〉」巡迴演出，昨（18日）晚於Zepp New Taipei開唱，由於此次的演出形式為「粉絲演唱會（FANCON）」，活動上他只演唱了4首歌，依舊特別邀請自己的聲樂老師金孝俊（音譯，김효준）跟著巡迴，甚至在開演前進行多次彩排，可見他的重視程度，活動前受訪時，他坦言等支氣管炎康復後，有打算直接升級成為演唱會。

不只展現歌藝，他在先前首爾場大跳NCT Dream版本的〈Candy〉掀起熱議，金南佶透露本來是想挑戰EXO成員Kai的〈Mmmh〉，但因為難度太高作罷，更笑說，上次演出後，周遭的人就不斷傳影片逗他，「所以我都不用自己去找來看了，身邊的演員好友會一直找給我看，我想說有必要這樣嗎？」也有人一直拿其他偶像的歌曲，要他翻跳，但金南佶表示，這真的是自己人生中第一次也是最後一次挑戰男團舞了。

再被問及若組男團的話會想找誰一起，他表演慾爆棚地說：「我想要自己1個人就好欸，因為團體的話還得分給其他人，我沒有信心能夠贏過其他人成為C位！」甚至放話可以自己包辦唱歌、跳舞、饒舌跟門面，「就每個部份都減少一些，然後中間伴奏很長這樣」，也自認對於舞蹈最沒有自信，「Rap可能還好一點，唱歌的部分應該是最行」。

而金南佶出道20年，演出過《善德女王》、《熱血司祭》等多部夯作，2021年更憑藉《解讀惡之心的人們》在SBS演技大賞獲得最高榮譽「大賞」，是劇迷們心中公認的演技派，主演新片《保護者》將於下月8日在台上映，但近期的作品都不是浪漫愛情題材，他驚喜透露「不久後就會演」，又再度搞笑說「我主修浪漫喜劇，我就是壞男人」， 更當場撩記者。