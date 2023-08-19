據解放軍「@東部戰區」19日消息，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

去年8月9日，東部戰區即在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓。戰區海、空軍出動任務兵力，重點組織了制空作戰、空中加油、對海支援等演練，檢驗提升部隊海空聯合封控能力。

演練現場，戰機掛載實彈升空不久，地面指揮所就下達了攔截進襲敵機的作戰指令。在空中指揮員的指揮下，編隊戰機依令展開布勢，相繼飛抵目的地區域，擊落進襲敵機後轉入巡邏待戰狀態。

行動中，列裝某新型加油機的航空兵某團作為重要支援保障力量，在預定空域建立加油陣位，持續發揮空中戰力倍增器作用。數架戰鬥機根據油量規劃，在成功實施空中加油後，返回行動區域，繼續執行聯合封控任務。

在台島北部某海域，擔負警巡任務的某護衛艦發現敵艦高速駛向演習海域。艦艇迅速拉響戰鬥警報，通過占領陣位、喊話驅離等方式，逼迫敵艦調轉方向逃離。當天，戰區其他任務部隊還同步組織了海空聯合搜救、彈藥物資補給、裝備器材搶修、傷患救護轉運等訓練。