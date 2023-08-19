北港分局查獲北部合法土資場掩蓋濫倒業者，載運建築廢棄土在雲林縣沿海鄉鎮的農地濫倒。（北港分局提供）

北港分局查獲北部合法土資場掩蓋濫倒業者，載運建築廢棄土在雲林縣沿海鄉鎮的農地濫倒。（北港分局提供）

北港分局查獲北部合法土資場掩蓋濫倒業者，載運建築廢棄土在雲林縣沿海鄉鎮的農地濫倒。（北港分局提供）

雲林沿海鄉鎮產業道路頻傳有砂石車徘徊，北港警分局日前查獲2輛隸屬於北部的傾倒廢土集團，往上追查發現竟是與合法土資場勾結，運送土木及營建廢棄建築混和物到雲林、嘉義、彰化等地傾倒，查獲司機、車隊負責人、建材行負責人、土資場負責人、班長計10多名犯嫌，5人被押禁見。

北港分局日前接獲民眾報案，指稱水林鄉產業道路有多輛砂石車徘徊，疑似要傾倒營建廢棄物等廢土，警方會同環保局到場稽查，發現3輛裝載營建廢棄物的砂石車正要前往不詳地點傾倒。

警方表示，其中2輛砂石車隸屬北部一個不法傾倒廢土集團，該集團涉嫌透過具有廢棄物清除許可之運輸車隊，沿台61線至雲林海線各鄉鎮偷倒，以合法執照掩護非法偷倒犯行。

雲林地檢署指揮北港警分局、刑大科技犯罪偵查隊、環保局、農業處、水利處、環保署中部督察大隊成立專責小組擴大偵辦，赫然發現該不法傾倒廢土集團的營建廢棄物來源竟是合法營建混和物再利用機構（俗稱土資場）。

專案小組16日前往位於台北市北投區的土資場、辦公處所搜索，查扣土資場內帳、監視器主機3台、電腦主機5台、現金12萬5000元，檢警從證據發現土資場透過車隊運送俗稱「肉鬆」、「肉脯」、「花土」的廢棄物，這些破碎後變成混合砂狀的廢棄土含廢塑膠、廢玻璃、廢磁磚，被業者美名為環保沙，卻運至雲林、嘉義、彰化等地濫倒。

警方表示，該合法土資場有販賣聯單、繞場等偽造不實聯單、僱用失聯移工、漏開發票等違法行為，獲取暴利上千萬元。

本案自查獲違法清運的砂石車司機迄今共查獲10多名犯嫌，包含司機、車隊負責人、建材行負責人、土資場負責人、班長，有5人經雲林地方法院裁定羈押禁見，其餘被告交保。

雲林地檢署表示，建築廢棄土因去化成本高，不肖業者為賺取暴利，接洽農地、魚塭所有人提供土地傾倒的案件日益嚴重，業者慣以「免費提供乾淨土、協助整地」為餌，使低窪農地、魚塭所有人誤信為真，呼籲民眾切莫輕信任何業者所稱有「合法土方來源」、「乾淨土」等說詞，如有任何農牧用地改良、變更使用，必須依法向農業處等單位提出申請，始能確保土方來源無虞。