不少人會煮水煮蛋當早餐，營養又方便，但有一名網友分享，最近煮水煮蛋，煮完泡冷水降溫，剝殼的時候卻超慘，蛋白和雞蛋殼黏超緊，導致每顆蛋的表面都是坑洞，甚至有幾顆蛋的蛋黃都快掉出來，引起網友討論，不少主婦表示，雞蛋太新鮮就會這樣，建議蛋買回家可以放2天再煮。

一名網友在臉書社團《家常菜》上分享，最近在家裡煮了水煮蛋，煮完以後泡到冷水裡面，等到雞蛋稍微冷卻以後剝殼，結果每顆蛋都慘不忍睹，有好幾顆甚至破損到幾乎只剩下蛋黃，讓原PO崩潰直呼，怎麼會這樣？是冷水泡得不夠久嗎？

貼文引起網友討論，「電鍋內放一張餐巾紙用濕，蛋放餐巾紙上，按下電鍋煮蛋，3分鐘煮好蛋」、「用廚房紙巾包起來，用電鍋煮，每顆起來都很漂亮」、「我都是煮好後用冷水沖（或是泡在冷水裡剝），邊沖邊剝就很好剝」。

不少主婦表示，雞蛋太新鮮就會這樣，因為蛋白跟蛋殼之間幾乎沒有縫隙。「蛋太新鮮也會，不夠熟透也會，降溫不夠也會」、「蛋剛買來要放2天以後再煮就不會了，是賣蛋的教我的」、「是蛋新鮮的、買回家先放2天後、再煮試看看」。