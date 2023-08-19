中國駐歐盟使團19日消息，有記者提問，歐盟當地時間18日分別發表2022年度涉香港特區和涉澳門特區報告，稱香港的高度自治、民主原則和基本自由繼續受到侵蝕，澳門推進修改《國安法》可能損害《基本法》賦予的政治和基本自由。對此，中方表示強烈不滿和堅決反對。敦促歐方立即停止插手港澳事務，立即停止干涉中國內政。

中國駐歐盟使團發言人指出，歐盟發布的兩分報告罔顧事實、顛倒黑白，攻擊抹黑香港和澳門的民主人權法治狀況，公然詆毀《香港國安法》和澳門修訂《國安法》，粗暴干涉中國內政，完完全全是出於意識形態偏見的政治操弄，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，「一國兩制」在香港的實踐取得歷史性成就、發生歷史性變革。《香港國安法》實施後，香港發展重回正軌，法治正義得到伸張，香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障，香港實現由亂到治並進入由治及興新階段。歐方不反思自身殖民的罪惡歷史，對自身層出不窮的人權問題熟視無睹，反而對香港事務指手畫腳、造謠抹黑，有何公信力可言？歐方關心香港民主人權和法治狀況是假，干涉他國內政、搞政治操弄和表演是真。

發言人稱，澳門回歸祖國20多年來，「一國兩制」實踐取得舉世矚目的成就。澳門經濟快速發展，人均地區生產總值進入世界前列，澳門市民享有《憲法》和《基本法》賦予的廣泛權利和自由。澳門歷史性發展成就不容抹黑，長期繁榮穩定大勢不可阻擋。

發言人強調，正告歐方，香港和澳門事務是中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預的決心堅定不移。敦促歐方擺正位置、認清形勢，收起「教師爺」的作派，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手港澳事務，立即停止干涉中國內政。