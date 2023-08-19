一輛8人座廂型車停於機場接駁車道準備接運旅客，不料引擎部分突然不明原因起火燃燒，並冒出陣陣白煙。(圖／民眾提供)

金門尚義機場入境大廳外接駁區昨(18)日下午驚傳一起「火燒車」意外，一輛怠速的8人座廂型車停於車道準備接運旅客，不料引擎部分突然不明原因起火燃燒，並冒出陣陣白煙，嚇得司機倉皇逃跑，一旁旅客也被突如其來的意外嚇出一身冷汗，好在有民眾見狀迅速持滅火器協助撲滅火勢，幸無人員傷亡。

金門縣消防局指出，救災救護指揮中心於昨日下午16時46分接獲民眾報案，指稱位於金門尚義機場接駁區發生一起火燒車事件，一輛自小客車不明原因起火燃燒；指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防車、救護車5輛及職、義消人員9名前往救援。

警消趕抵現場時發現為一部自小客車引擎室不明原因起火冒煙，所幸現場有民眾先行使用滅火器協助滅火，尚義機場消防班人員亦於第一時間出動車輛趕赴現場馳援，到達後迅速將車輛予以斷電並撒水防護，才未釀成更大災禍。後經消防局人員以TIC熱顯儀反覆確認無起火及復燃之可能，並會同航警局人員將事故車輛移置安全位置，後續交由車輛駕駛人聯絡修車業者處理。

消防局呼籲，民眾車輛在行駛時，務必做好相關檢查，行駛途中發生緊急狀況時，應立即停至安全位置，儘速撥打119求救電話以爭取黃金救援時間。