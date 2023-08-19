成龍今年馬不停蹄忙拍片，已連拍2檔動作片。（群石國際提供）

動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》在知名影評網站爛番茄目前高達97％的新鮮度，觀眾評分也有91％；IMDB也有不錯的7.5分。為此片配音的成龍目前正在中國大陸拍攝新片，早前他談及參與此片的感想，曾表示因為詮釋老鼠師父史林特（Splinter），想起自己與成家班子弟的緊密情感，如同角色一樣，因為必須嚴格，但又擔心「成為束縛」或「扼殺他們的創造力」，深深體會為師教導的複雜心情。

工作人員轉述他先前談及參與該片的感想。成龍回想配音過程，他說當時因為疫情，所以是遠程連線完成所有配音工作，「因為時差的緣故，很感謝製作團隊都是在他們那邊一早的時間起來，跟我一起完成錄音。」但他也因為錄音過程，有感而發地體會到科技是一種「甜蜜的負擔」，他覺得距離被拉近了許多，原本需要搭乘10多個小時的飛機去完成的工作，如今也許在家裡就能達成。不過，他也因而察覺：「每次錄音開始前，我看見我的團隊需要花費可能將近1個小時的時間去調整測試所有設備，又覺得這些東西實在是太複雜了。」

憶及當初接下配音的邀約，成龍說原本就知道《忍者龜》這個著名的動畫系列，合作則是機緣巧合，「我本人一直很喜歡卡通和動畫片的，我也有參與製作自己的動畫片作品，在我心中，動畫裡的角色可以永遠年輕、永遠充滿活力，可以帶觀眾暢遊各種有趣的冒險。」他坦言裡面最喜歡的就是「史林特師父」一角，而且這讓他聯想自己與成家班的緊密關係，「這個角色跟我本人有些相似，某些時候比如對待成家班，我就好像一個嚴格的師父，必須教導帶領他們去完成動作電影裡的工作，但又怕會不會扼殺了他們的創造力？Splinter愛自己的徒弟們，想把所有能擁有的最好的東西都給他們，可是有時候很多的愛，可能又成了對他們的束縛。」

成龍2023年一直馬不停蹄忙拍片，今年初他與唐季禮導演第10度合作新片《傳說》，在新彊從1月拍到7月，即便期間遇上農曆年也是大年初三就開機。接著又隨即進組拍攝另一部動作喜劇《P計畫》，等於沒休假。好萊塢的罷工若告一段落，他就得飛往美國履行新片的拍攝計畫。