台南市長黃偉哲宣告下屆亞太蘭展2025年台南見。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲（右五）宣告下屆亞太蘭展2025年台南見。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

睽違21年，台南將於2025年主辦亞太蘭展，市長黃偉哲專程出席在新加坡舉辦的第14屆亞太蘭花會議暨展覽，獲邀在閉幕式致詞，他向在場各國代表宣告，2025年台南接下主辦第15屆亞太蘭展，同時台南也將在明年主辦「第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展」，接下來2年，世界3大蘭展將在台南綻放光采。

「台南將竭力籌備，務必讓明後年前來參加的各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。」黃偉哲在亞太蘭展閉幕式全程以英文致詞，他除了介紹台灣素有「蘭花王國」美譽，世界每3朵蘭花就有1朵來自台灣，台南出產蘭花更占台灣蘭花總出口的二分之一，由於氣候極佳、育種與栽培技術先進，台南以生產品質優良、創新富多樣化的蘭花而享譽國際。

黃偉哲接著提到，憑藉著2004年曾舉辦第8屆亞太蘭展，以及自2005年起每年舉辦台灣國際蘭展豐富經驗，台南成功爭取到明年度世界蘭花會議落腳台南，連同每年舉辦的台灣國際蘭展，將在明年2月25日到3月10日期間登場，屆時邀請全球各地蘭花專家前來體驗台南深厚蘭花文化，這也是讓台灣蘭花產業在世界被看見的絕佳契機。

黃偉哲也分享，2024年是台南400年，歡迎各界專家來台南參與蘭花會議與展覽同時，不忘欣賞台灣燈會，體驗台南歷史文化、美食與自然景觀。他說，奠基於明年度主辦兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，必將讓2025年舉辦的下屆亞太蘭展籌備更周全、更精彩。

亞太蘭展每3年舉辦一次，本屆原訂2022年舉辦，遇疫情而順延1年，亞太蘭展也是亞太地區最著名的蘭花國際性活動，跟世界蘭花會議、台灣國際蘭展並列為世界三大蘭展，每次參與國家約在20、30國左右。

今年為新加坡首次舉辦，超過60家當地與海外業者參展，並展示超過1百種以上蘭花品種。台南上次舉辦已是2004年，下屆將是睽違21年後再度主辦。

黃偉哲此行也特別視察台灣蘭花產銷發展協會設置的台灣展區，並詳細考察亞太蘭展的展場與攤位的規畫，作為台南後續接棒舉辦國際級蘭花活動的參考。