國民黨總統參選人侯友宜昨（18）日南下屏東與黨籍立委參選人黃明賢一同掃街並走訪多個行程。昨一路陪同侯友宜的國民黨政策會副執行長蘇清泉也提到，侯友宜到屏東火車站前的慈鳳宮和鹽埔的朝鳳宮，在媽祖面前為台灣百姓的未來祈福，祈求兩岸和平，百姓安居樂業，其言語簡短有力，態度真誠，讓在場所有鄉親都熱烈掌聲。

蘇清泉昨在臉書指出，侯友宜抵達黃明賢服務處後，給同黨參選同志鼓勵和打氣，提升選戰士氣。隨後他和黃明賢也陪同侯一起到中正市場掃街，所到之處都讓攤商和群眾嗨翻天，都對這位從小在豬肉攤長大的候選人釋出最大的誠意，紛喊「侯總統，凍蒜！」而侯友宜平易近人的親切感，給整個市場帶來一股溫暖的氛圍，給鄉親們留下深刻的印象。

此外，蘇清泉透露，侯友宜前往火車站前的慈鳳宮和鹽埔的朝鳳宮後，在媽祖面前為台灣百姓的未來祈福，祈求兩岸和平，百姓安居樂業。侯市長言語簡短有力，態度真誠，在場所有鄕親都報以熱烈掌聲，表達他們的力挺與支持。

侯友宜昨也到屏北魚蝦養殖專區，探訪養殖業者，瞭解他們的困境。來自屏南枋寮的柯宏騰村長也帶來一群漁民代表，並向侯友宜及蘇清泉當面請託，盼協助他們打開通路，解決行銷難題。蘇清泉表示，侯友宜慨然應允，一定竭盡所能幫助突破困境，當場特別委託蘇清泉就近協助屏東的農漁民鄉親，儘速投入行銷工作，並由蘇清泉代表他前往各地好好打拚，尤其是大陸市場的溝通問題，務必儘速打通銷售渠道，讓屏東鄉親過上好日子。