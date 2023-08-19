「凶宅」通常指曾發生兇殺、自殺或非自然身故等因素致死情事（如跳樓死亡）之房屋，也成為眾人心中買房的禁忌要點。2018年，嘉義市一名李姓買家以總價280萬元，向陳姓賣家購入一棟年逾40的二層樓透天厝，未料才剛登記所有權移轉，李男之後在與鄰居閒聊時，方才得知原來賣家故意隱瞞凶宅事實，自己不知情下花大錢買下了前屋主父親上吊自殺、傳聞中鼎鼎有名的凶宅。

李男後憤而提起民事訴訟，提出賣家應減少價金120萬之要求。嘉義地院一審時，認定賣家陳女理應歸還34萬8807元價金；後買賣雙方各自提起上訴，台南高分院近日宣判上訴均駁回。全案確定。

根據判決書，李男表示2018年5月間以160萬向陳女購入一棟年逾40的二層樓透天厝，並於同年8月28日辦理移轉登記完畢。之後，李男購入該房屋未滿一月時，再以280萬賣出，前後價差120萬元。另，陳女可以隱瞞凶宅，已不法侵害其權，因此向法官訴求賣方陳女應減少買賣價金、給付120萬元及利息。

陳女主張，她並不知悉該房屋曾發生非自然死亡案件，並無刻意隱瞞事實。陳女也說，李男於2019年知悉此事，卻直到2020年方才對她提告，此一點並未證明「有意不告知瑕疵」。同時，陳女以民法365條規定，認為李男請求減少120萬元價金，已逾6月除斥期間，不得再提主張。

台南高分院經審理，依據陳女前有詐欺刑事告訴、被判1年有期徒刑確定，因此認定陳女友隱瞞凶宅事實。法官審酌，依據民法365條規定，雖買家主張賣標物存在瑕疵，減少價金請求權除斥期間為6月，然若賣方故意不告知瑕疵，則不適用於此規定。

台南高分院後參照嘉義市建築公會、最高法院109台上字第205號判決鑑定結果，認為該房屋不具凶宅瑕疵與具凶宅瑕疵差額共為34萬8807元，最終判陳女理應歸還李男34萬8807元。

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