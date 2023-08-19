大陸資深演員何雙林，闖蕩演藝圈超過60年，為這圈子注入許多心血，晚年退休後，更不吝嗇提攜後輩，不過他昨(18日)因為心臟疾病緊急送醫，雖然經過緊急搶救，最後仍宣告不治，享壽78歲，噩耗曝光後讓眾人不勝噓唏。

何雙林晚年健康亮起紅燈，疑似患有心血管疾病的他，這一年頻繁進出醫院，沒想到凌晨時被送往上海遠大心胸醫院搶救，卻無法從鬼門關前被救回，於昨(18日)凌晨4時53分逝世，享壽78歲，劇團也發訃告證實此憾事，將明（20日）天舉行告別式，希望能送他走完人生最後一程。

劇團發訃告證實何雙林逝世噩耗。（圖／微博）

何雙林出生於演藝世家，父親何叫天是頗具盛名的淮劇泰斗，自幼耳濡目染的他，五歲時便登台演出，為日後演藝事業奠定基礎，而他生前作品多不勝數，像是代表作《三女搶板》歷久不衰，持續被傳唱，可謂一代經典之作，此外，像是作品《金龍與蜉蝣》更是橫掃43項大獎，而他也多次榮獲《最佳演員獎》等獎項，非凡成就令後輩望塵莫及。