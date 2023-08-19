大陸網紅「雅典娜liya」憑藉甜美外型與傲人身材，2021年曾獲得世界小姐澳門區季軍，如今更是追蹤破百萬的人氣網紅；不過近期卻驚傳她到菲律賓旅遊後便下落不明，至今三個月都未能與她取得聯繫，對此，有消息指出，她是遭閨蜜母女詐騙賣到東南亞。

「雅典娜liya」到菲律賓旅遊失聯三個月消息曝光後，隨即登上微博熱搜第二名，其中有網友透露，雅典娜自4月23日發文後便再無更新，讓家屬及粉絲相當擔心，如今網上流傳疑似她與閨蜜的對話紀錄，可知她原先澳陪同李姓閨蜜到東南亞旅遊，但閨蜜臨時推託不去，最後由她獨自一人前往。

然而，對話紀錄流出後，李姓閨蜜成了箭靶，更有其他網友挖出閨蜜母女倆常「仲介」女孩陪酒；對此，李姓閨蜜出面解釋，當天因為家中臨時有事，改到隔天才出發，耶提到雅典娜下飛機後有把電話報平安，更與她分享到賭場玩樂，不過之後就再也連絡不上。

網紅雅典娜與李姓閨蜜對話紀錄流出。（圖／翻攝自微博）

李姓閨蜜母女遭指控詐騙雅典娜到菲律賓。（圖／擷取自微博）

不過，這篇澄清文卻不被買單，甚至有自稱雅典娜好友的女子出面反擊，6月22日後親友就找不到雅典娜，且當天李姓閨蜜還註銷所有的社群帳號，也未曾透露上述的澄清內容，因此更要求李姓閨蜜必須提出更明確的證據證明與雅典娜的失蹤無關。