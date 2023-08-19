金所泫吐槽黃旼炫的愛好都很沉穩。（愛奇藝國際站提供）

黃旼炫小露精壯背肌。（愛奇藝國際站提供）

由金所泫、黃旼炫主演的奇幻浪漫韓劇《無用的謊言》，17日舉辦殺青慶功宴，結束5個多月的拍攝，金所泫透露拍攝過程很幸福，這部作品對她來說是特別又難忘的禮物，黃旼炫同時表達對觀眾的感激之情，而隨著2人在劇中的距離不斷拉近，曖昧升級，收視也跟著成長。

劇中，金所泫飾演能分辨他人是否說謊的謊言獵人「穆率熙」，遇見曾被誣陷為殺人嫌疑犯，因而躲藏度日的天才作曲家「金道河」（黃旼炫飾）後，攜手揭開案件背後的真相。首度跟金所泫合作，黃旼炫笑說：「作為演員，她是我的大前輩，剛開始相處會覺得有些不好接近，但實際相處後，我發現她是個調皮的人。」金所泫則吐槽黃旼炫的愛好都很沉穩，像是獨自開車兜風之類，不過了解之後才知道他是眼神清澈的狂人，也很搞笑。

對於2人在劇中的關係，金所泫以「夜空中的月亮」來形容，她說：「率熙跟道河經常躲避著人們，在晚上比較活躍，2人就像月光一樣相互照耀著對方，使彼此變得明亮。」讓一旁的黃旼炫讚嘆地說：「表達方式真是漂亮又帥氣。」

劇中，金所泫擁有辨別他人謊言的超能力，但她跟黃旼炫私下都比較希望擁有說謊不被發現的能力，黃旼炫認為會選擇說謊，背後都是有原因的，沒有必要揭人隱私，被問起最近說過的謊言，他說：「《無用的謊言》夜戲特別多，常在太陽下山後才開工，要是我們演員露出疲憊神情就會影響現場拍攝氣氛，但畢竟我們也是人也會覺得累，所以最近說過的謊大概是『我不累』。」

而第6集中，一直避開他人眼光度日的道河，鼓起勇氣脫下口罩外出，卻仍難掩緊張，率熙見狀帶著他到小餐館放鬆，道河貼心幫她剝蝦，還不小心排成愛心形狀，讓喝茫的率熙好奇問說：「金道河，你喜歡我吧？」令他慌張不知所措。隨後他背著爛醉又渾身沾滿炒年糕醬汁的率熙返家，幫她脫掉外套後，他順勢脫下自己髒掉的襯衫查看，卻被突然醒來的率熙誤以為圖謀不軌，「我以為你是好人呢！」並賞了他一巴掌，讓他楞在原地，但隔天仍帶著解酒湯關心她，溫柔暖男舉止令率熙心動。

為了劇情黃旼炫也小露精壯背肌，讓劇迷大讚他不僅擁有超高顏值，連身材也無可挑剔，網友也紛紛敲碗想看更多，希望有花絮釋出。《無用的謊言》每週二、三10點在愛奇藝國際站和friday影音播出。