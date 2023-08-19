有錢人就是狂！抑或是有錢人的浪漫?近日中南部連日豪雨，但台中街頭竟然出現撐傘開敞篷車奇景！有民眾目擊，一輛台灣僅有6部，要價台幣8500萬的法拉利敞篷跑車，在雨中行駛，卻因沒有車頂，駕駛竟撐傘邊開車，一路上路人全看傻眼，連車主事後都PO網自嘲「我是在裝啥B…就是一個傻B」

根據《記者爆料網》報導，台中市的文心路上，有民眾目擊一名紅色法拉利跑超車主，在雨天中邊撐傘邊開車，據了解，該輛法拉利的「Ferrari Monza SP1」全台灣只有6輛，還被號稱為「移動的豪宅」。

令人噴飯的是，該輛車因為沒有車頂，車主只能在大雨中被迫拿著法拉利雨傘撐傘開車，令人無法置信，每輛經過旁邊的汽機車紛紛投以好奇與關注的目光。

事後就連車主本人也將自己車內奇景PO上網自嘲「CNM…我是在裝啥B…就是一個傻B」。

還有路人在旁對機車騎士喊，離開遠一點啦，小心碰到會賠不完。但也網友笑稱「這樣算泡水車嗎」、「還要紅色傘配搭撐場」，「有錢人的樂趣你不懂」等。