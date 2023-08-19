新華社19日報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅18日在北京與到訪的丹麥外交大臣拉斯穆森會談後，雙方共同發布《中華人民共和國政府和丹麥王國政府綠色聯合工作方案（2023－2026）》，中丹將進一步鞏固深化兩國全面戰略夥伴關係架構下的雙邊合作。

根據《中丹綠色聯合工作方案》，中丹將進在環境、水資源、科教、糧農、海事、旅遊、健康等領域加強綠色合作。雙方將加強高層交流，深化和擴大經貿關係；密切在氣候變化減緩、政策制定和監管創新方面合作，促進低碳和可持續經濟發展；推動城市可持續發展，包括氣候變化適應、建設海綿城市和提高建築能效；加強大氣汙染防治、廢物和廢水處理、化學品管理等合作；保護生物多樣性和海洋生態環境。

在科技、創新和高教領域開展人才培養和科研合作；深化在智慧財產權領域合作協調；加強綠色航運和綠色海事技術合作，致力於減少全球航運對氣候和環境的影響；推動在旅遊領域的交流合作，增進兩國人民相互瞭解和友誼；共同促進食品安全、減少糧食損失和浪費，促進國民身心健康和福祉，提升國民預期壽命，開展應對非傳染性疾病合作等。

《中丹綠色聯合工作方案》是中丹綠色合作的新嘗試，標誌著兩國務實合作提升至新的水準，進一步豐富了中丹全面戰略夥伴關係內涵，也將為中歐乃至國際綠色合作提供助力，為推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，實現聯合國2030年可持續發展目標作出貢獻。