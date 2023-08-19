2023兩岸EMBA羽球錦標賽，金大歷經激烈的挑戰對抗後力退群雄，勇奪四戰全勝佳績。(圖／金門大學提供)

2023兩岸EMBA羽球錦標賽在金門縣立體育館點燃戰火，國立金門大學由校長陳建民領軍帶領EMBA師生參賽，歷經多輪激烈的挑戰對抗後力退群雄，勇奪四戰全勝佳績，國立台灣大學則以三勝一負成績居次，國立中興大學則拿下二勝二負戰績，各校透過羽球運動相結合，期能開拓視野、加強校際交流。

本屆兩岸EMBA羽球錦標賽由行政院金馬聯合服務中心、金門縣政府指導、金門縣金城體育會、金門縣羽球協會主辦，在金門縣立體育館開打。根據全國EMBA羽球聯盟表示，EMBA在兩岸間有很多球友，規模可達500人以上，但因目前小三通尚未開放陸客來台，今年先嘗試金門是否能作為兩岸EMBA的一個重要據點，合作如順利的話，金門成為常態性活動將是未來的一個方向。

主辦單位指出，此次參加的學校包括國立金門大學、國立台灣大學、國立暨南大學、國立中興大學、全國EMBA羽球聯盟等五隊，比賽採循環制，團體隊抗賽每一對戰組合採三點加總分制。以國際羽球總會最新公佈之規則，每一點一局決勝負，搶31分平不加分。

金門體育會理事長唐麗輝表示，這項賽事已成為金門年度羽球重要賽事之一，十幾年來承蒙行政院金馬聯合服務中心、金門縣政府、金酒公司長期支持，摩亞公司董事長翁長和、金一體育董事長任奕勳、彰師大教授張家昌、台灣大學教授陳志一、中原大學教授張道本，中華羽協左營國訓中心前執行長廖焜標等先進無私協助及指導，才能讓該活動一年比一年進步。