台灣AV女優魏喬安15日公布考上國立台灣大學人類學系的好消息，瞬間成為話題人物，也嘗到爆紅的代價，IG本帳已被檢舉到停權，不得不再開新的帳號，魏喬安哭笑不得地表示：「雖然有料到但也太快。」

魏喬安錄取台大人類學系，引發媒體大篇幅報導，成為勵志的故事，網路討論度不斷，校方則回應，希望學生皆能遵循敦品勵學的校訓，以及遵守相關法律、校規。魏喬安爆紅後，過往的悲慘身世、私生活紛紛被起底，但也被有心人士盯上，臉書出現假帳號，IG本帳還被檢舉到停權，19日魏喬安在X（前身：twitter）發文證實此事，「雖然有料到但也太快」，她為此創辦新帳號，並發長文說明成為AV女優的原因。

魏喬安的舊帳遭停權，緊急開新的帳號。（圖／IG@weijoannana_01）

魏喬安列了五點主要原因，「提供表演機會，工時少並且彈性，片酬高，演員固定健檢」、「我喜歡被慾望，作為AV女優若能因為演技而使觀眾產生慾望，也會獲得成就感」、「個人理念，若要從最根本的基礎去反動父權框架，必定需要解除結構性對女性性自主與性主動的壓迫，讓女性得以享用自己的性自主權以及性力量」、「若能為服務女性製造色情片，或製造呈現出女性的性主動力量以及女性享用性自主權的色情片並與大眾對話，可能對現今的父權框架以及只考慮男性需求的色情產業產生影響，有從根本上動搖與拆解父權結構的可能性」、「翻轉父權框架下女性必須處在性被動的角色的一般印象」。魏喬安很歡迎大家留言討論、多多分享，面對外界部分的惡意，她希望自己能當隻「打不死的蟑螂」。

魏喬安高中就讀師大附中語文資優班和英文辯論隊校隊，成績非常亮眼，但高一被家暴又遭校隊老師性騷擾，得了憂鬱症不得不休學一年，復學後又因家暴身心狀況不佳，高中讀了5年才畢業。成年後魏喬安搬出家裡，存錢報名重考班，成功錄取台大人類學系，而選這個科系的原因，單純是有興趣，稍早她再解釋，「考大學考上哪個系不能去定義自己的人生，人生要怎麼走、做什麼不是在大學入學的時候決定的。」

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