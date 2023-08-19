Bright（左）與查農首度合演BL劇，大談主僕虐戀。（LINE TV提供）

改編自同名漫畫的日本BL劇《體感預報》，由新生代演員樋口幸平和増子敦貴搭擋演出，描述沒銷量的色情漫畫家棚田葉（増子敦貴飾），走投無路住進前輩，同時也是人氣爆棚的氣象預報員瀨崎瑞貴（樋口幸平飾）家中，發現前輩居然是名腹黑暴君，他必須對前輩的指示「言聽計從」，不僅要幫忙煮飯打掃，照顧「各方面」的需求，首集就曝光2人霸氣床咚、脫衣激吻的畫面，劇情色氣滿滿。

在最新劇情中，氣象預報員瀨崎瑞貴與棚田葉約定好，只要到「晴天」就可以「親密接觸」，不料卻迎來梅雨季，瀨崎瑞貴又因工作頻繁晚歸，跟美女氣象員一起工作時，還露出棚田葉沒看過的親切笑容，使得棚田葉醋勁大發，酒後向瀨崎瑞貴發脾氣，直言：「不要以為我會隨便給你抱，反正你根本就不喜歡我，只覺得我是個方便的奴隸吧！」認為自己沒有實際的「名份」，瀨崎瑞貴見狀傻眼反問：「你都接受我的求婚了，還好意思說這些？」直球狂撩對方，緊快的節奏，讓觀眾超滿意。《體感預報》每週五上午10點在LINE TV同步跟播日本。

另外，改編自人氣小說的泰國BL劇《愛的香氣》，由電影《模犯生》男主角查農桑提納同庫（Nonkul）主演，飾演建築師Jom，劇中他意外穿越到古代，與當地的富家少爺相遇，卻「在錯的時間遇上對的人」，大談穿越時空的主僕虐戀，日前曝光的預告與片花中，除了相擁而泣的虐心橋段外，還有兩人曖昧互動，共浴談情，讓觀眾直呼期待。

昨晚播出的內容中，查農原與男友甜蜜交往，身為建築師的他，正準備設計屬於2人自己的家，對方卻突然說要出國留學，滿懷歉意說：「你可以等我嗎？等我留學回來，我們再一起實現這個夢想！」沒想到2年後，男友回國卻告知要結婚的訊息，讓查農傷心欲絕，更糟的是，他失意開車回清邁的路上，衰遇車禍落水，以為自己的人生就此結束，沒想到一醒來，居然穿越到1920年的暹羅王國，在渡河時，再度意外落水，拉皮彭塔帕蘇萬（Bright）飾演的富家少爺Yai見狀立刻跳下水救他，2人在水中相識，開啟這段跨時空虐戀。《愛的香氣》每週五在LINE TV獨家與泰國同步播出。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。