美聯東區基襪3連戰開鑼，洋基雖有「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出第23轟，但還是不敵紅襪優勢火力壓迫。紅襪先發頭三棒都繳出猛打賞，第四棒吉田正尚首局3分炮奠定勝基，終場紅襪8比3獲勝。洋基菜鳥投手布里托（Jhony Brito）再度被打爆，他本季的先發超過半數都撐不滿5局。

紅襪開賽就是連續4支安打，吉田正尚結實一棒轟出右外野圍牆，取得4比0領先。第2局洋基出現守備失誤，紅襪又是連續4支安打，而且還是同樣的4個人！佛度戈（Alex Verdugo）、狄弗斯（Rafael Devers）、騰納（Justin Turner）、吉田正尚聯手為紅襪再添3分。

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布里托短短2.1局退場，被敲9安失7分，以洋基打線的悲慘近況當然是追不回來。賈吉第8局擊出反方向高飛球，擊球仰角37度但還是足以飛出圍牆，這發兩分全壘打只讓洋基獲勝機率提升到2.5%。第9局紅襪狄弗斯安打添加保險分，輕鬆收下勝利。

此戰狄弗斯、騰納、吉田正尚包辦了紅襪8分打點，合計11支安打（全隊12安），4人演出超級恐怖的組合拳。吉田第7局吞下三振，多虧他強大的選球能力，他本季414打數僅吞55次三振，在美聯強打者之中名列前茅，遠少於大谷翔平的129次三振。