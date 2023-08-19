副總統賴清德出訪巴拉圭，2度過境美國並剛於18日抵台，大陸東部戰區今（19）日就突然宣布，解放軍在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，瞬間引起網友討論，高呼「投賴清德準備上戰場」。

大陸東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，解放軍東部戰區19日會在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，將重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

同時，中共中央台辦19日上午更以「負責人」的名義，對賴清德過境美國表達嚴正聲明，強調將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑；大陸外交部發言人汪文斌也說，賴2度過境美國的行為，嚴重違反一個中國原則，予以強烈譴責。

相關消息瞬間引起網友在《中時新聞網》、PTT、Yahoo新聞等平台討論，氣罵「投賴清德準備上戰場」、「看看老美躲得多遠」、「民進黨是台灣的亂源」、「蘇貞昌還不拿掃把出來趕人」、「清除綠圾，淨化台灣」。

網友不滿轟爆民進黨。（圖／翻攝自Yahoo新聞）