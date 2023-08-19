Nokia G42 5G搭載性能穩定的高通Snapdragon 480Plus 5G處理器，提供4GB/128GB容量，可擴充高達1TB容量的MicroSD記憶卡，本次特別設計臨時虛擬記憶體，用戶更能彈性因應不同需求與使用情境。照相部分，Nokia G42 5G擁有實用的5000萬畫素相機，結合 Nokia強大的AI智慧影像技術與拍攝多元模式，無論是動態拍照、錄影或夜拍，皆能擁有穩定清晰的專業攝影體驗。電池方面則配備5000mAh大電池及支援20W快充，電池續航力長達三天。

HMD Global行銷長Lars Silberbauer表示，Nokia G42 5G不僅時尚美型，簡化產品結構以利拆解，已是Nokia智慧型機款的基本設計要素。除了提供用戶更多元的維修管道，目標為延長手機使用壽命以降低電子廢棄物產生，落實ESG永續精神。本次新機超越同級、性價比神高，以極具競爭力、不到七千的親民價格，即可輕鬆入手5G智慧型手機。

Nokia G42 5G為全球第一支擁有QuickFix自助維修設計的 5G智慧型手機，用戶在過了保固期之後或人損的情況下，除了可至原廠授權維修代理商維修外，也可選擇至iFixit網站購買相關維修工具，依照維修指南進行破裂螢幕或老舊電池自助更換，只是，目前維修工具組和零件僅於歐洲和澳洲iFixit官網販售。

Nokia G42 5G將於8月22日正式開賣，祭出優惠價6490元獨獻台灣，並且享有全亞太區、台灣唯一限定2年免費非人損保固維修。