不少人使用智慧型手錶，但美國佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）的一項研究指出，高達95％的手錶錶帶上殘留大量病菌，其中病菌數含量最高的前3名為布料、塑膠、橡膠等錶帶材質。

據《紐約郵報》報導，佛羅里達大西洋大學研究人員測試了包含布料、橡膠、塑膠、皮革與金屬等不同材質的錶帶，發現高達95％的手錶都受到病菌污染，其中，85％有葡萄球菌、60％有大腸桿菌、30％有高致死率的綠膿桿菌。這些有害細菌恐造成肺炎、血液感染等可怕疾病。

研究發現，較於一般普通的使用者，穿戴智慧手錶的運動愛好者，錶帶上的有害細菌明顯較多。然而，病菌滋生雖與使用者的運動強度有關，但病菌殘留度的最大原因是腕帶的材質。

研究人員發現，細菌殘留程度與錶帶材質密切相關，細菌含量由多到寡，依序為布料、塑膠、橡膠、皮革、金屬。研究人員分析，布料、塑膠等材質表面較多孔隙且容易附著，因此為細菌滋生提供了絕佳的環境。而金屬腕帶（尤其是金和銀）幾乎沒有細菌殘留。

研究結果顯示，劇烈活動後清潔錶帶的重要性，例如使用消毒噴霧、70％酒精進行清潔，都能有效減少細菌數。