美國商務部今天發布聲明，指控中國、加拿大與德國讓企業在美從事價格不公活動，擬對來自中、加、德3地的馬口鐵加徵反傾銷關稅。

路透社指出，美國商務部擬對含中國最大製造商寶山鋼鐵在內的中國銷美鍍錫鋼板（tin mill，俗稱馬口鐵）加徵進口關稅，反傾銷稅率達122.52%。

美方另擬對含蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）在內的德國銷美馬口鐵祭出7.02%的反傾銷稅率、對阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）在內的加拿大銷美馬口鐵祭出5.29%的反傾銷稅率。

馬口鐵是兩面鍍有錫的鐵皮，可防鏽、耐腐蝕、無毒。主要用於包括食品罐頭、塗料、噴霧劑等產品。

法新社報導，美國商務部表示，初步調查發現全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）的加拿大子公司與總部在德國的蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp），涉及向美國市場「傾銷」鍍錫鋼板。

美國商務部表示，他們發現這兩家公司傾銷率分別約5.3%與7%。按美方說法，這代表對方以低於國內市場相同產品的價格，向美國市場銷售；中國的公司也遭控傾銷，傾銷率超過122%。

初步調查發現，自韓國、荷蘭、台灣、土耳其與英國銷美的馬口鐵不涉傾銷。

美國商務部表示，將對列名的公司展開更徹底調查，並將讓有關各方有機會就初步調查結果提出意見。

美國商務部表示，針對中國的最終認定將於10月31日公布，對其他國家的最終認定應會在2024年1月6日前 後發布。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120819