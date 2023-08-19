天后李玟（Coco）生前在節目《中國好聲音》擔任導師，但錄影過程中竟多次與製作單位起衝突，如今微博上還流傳著李玟控訴節目組不公的錄音檔和影片，痛揭被該節目侮辱真相；對此，與李玟情同家人、也是李玟扶靈人士之一的女星甄妮發文怒批，參與該節目的每一位都欠缺良知，批評他們「為名不擇手段、看不起」。

如今李玟生前受辱事件越演越烈，好友甄妮今（19）日稍早也在臉書發文批評：「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」更在留言區砲轟：「什麼都是假，那裡都一樣，早就是了」、「他們太丟我的臉，也羞辱令他們大富大貴異於常人的藝術天份，可惜啊！」接著說：「任何遊戲都應在玩之前解釋完整清晰，你可以選擇玩與不玩，騙則是最無恥」。

日前有李玟的粉絲曝光她生前控訴《中國好聲音》的音檔，內容提到李玟質疑賽制不公，卻遭工作人員動手、侮辱，且決賽當天李玟有事先告知節目組，自己因腳傷嚴重需別人攙扶才能站在台上唱歌，節目組也同意，怎料，開始錄製後，竟把站在一起的人叫走，導致她站不穩跌坐舞台上。

對此，《好聲音》17日發出聲明表示，部分自媒體帳號在網路平台散布惡意剪輯的錄音，表示強烈譴責，並提到「作為《2022 中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出，願逝者安息」。不過，18日又有一段李玟哭罵《好聲音》2分鐘影片流出，目前節目單位尚未做出說明。