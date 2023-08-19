上季爆冷闖進總冠軍賽的熱火，雖在休兵期間陸續走了文森、史特魯斯、歐拉迪波等輪替主力，且遲遲等不到拓荒者明星後衛利拉德的「帶槍投靠」，不過目前擔任美國男籃助教的熱火總教練史波斯查表示，「我們已經擁有很棒的核心陣容，我很樂意用現有陣容進入新賽季。」

「我們對我們團隊感覺很好，因為我們做了很棒補強，」史波斯查表示，「賈許理查生，我們讓一名前熱火球員重新回到陣容當中；湯瑪斯布萊恩，我們始終是他的忠實粉絲；小賈奎茲，是我們今年第18順位選來的新秀，也是一個即戰力球員，他經驗很豐富。」

「我們已經把這些人填補到我們陣中，還有希洛已經恢復健康，加上吉米巴特勒、阿德巴約，這是非常棒的核心陣容，」史波斯查說，「所以我們對此感到興奮，我會很樂意用現有陣容進入新賽季，當我跟美國男籃報到，其實熱火的工作已經完成了。」

看來隨著拓荒者堅持不把利拉德交易出去，尤其是不肯好好跟熱火談判，熱火已經做好利拉德暫時無法加盟的心理準備，不過光用熱火當前陣容，新球季能否繼續上演季後賽驚奇，恐怕有待明年揭曉答案了。