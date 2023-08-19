美國夏威夷毛伊島上周爆發野火，火勢在強風助長下迅速蔓延，釀成當地史上最慘重災難，許多民眾因逃生不及，被迫跳海逃生，有人甚至受困車陣、活活燒死，慘狀宛如人間煉獄。隨著災區搜救工作展開，罹難者背景也一一浮現，年齡分布以65至70歲以上長者居多。另有媒體指出，兒童可能會是另一大受害族群。
根據路透社、《衛報》報導，毛伊島大火過後，當局出動尋屍犬，深入火場廢墟尋找罹難者，目前證實已有111人死亡，僅辨識出其中6人身分，最年輕的71歲，最年長的90歲。而在募款網站上，由家屬和朋友公布的罹難者為11人，平均年齡為70歲。
其中一名罹難者，是66歲的「喬大叔」（Joseph Schilling）。他的朋友說：「喬在幫助其他5位老人疏散時去世，他死得像個『英雄』。」
71歲的唐娜．戈麥斯（Donna Gomes）則被孫女形容為「具有最堅強、獨立的意志」：「她的老朋友們稱她『公牛』，沒有人能命令她，就連大火也無法。」
老年人由於行動不便，發生大火時，更增逃生困難。根據美國消防總署統計，65歲以上長者在火災中面臨的死亡風險，是一般民眾的2.6倍。
除了老人，罹難者中恐怕還會出現不少孩童。根據《紐約郵報》報導，上週由於停電的緣故，毛伊島上多所學校停課，多數兒童因此待在家裡，和爺爺奶奶一起，恐怕也難逃火劫。
上週毛伊島野火以每小時130公里速度，沿著山坡一路燒向觀光小鎮，造成大約2,200棟房屋毀損。目前美國聯邦政府已向災區派送救援物資，並派遣驗屍專家前往協助，專家估計，辨認遺體工作至少得花上數月才能完成。
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