美國夏威夷毛伊島上周爆發野火，火勢在強風助長下迅速蔓延，釀成當地史上最慘重災難，許多民眾因逃生不及，被迫跳海逃生，有人甚至受困車陣、活活燒死，慘狀宛如人間煉獄。隨著災區搜救工作展開，罹難者背景也一一浮現，年齡分布以65至70歲以上長者居多。另有媒體指出，兒童可能會是另一大受害族群。

根據路透社、《衛報》報導，毛伊島大火過後，當局出動尋屍犬，深入火場廢墟尋找罹難者，目前證實已有111人死亡，僅辨識出其中6人身分，最年輕的71歲，最年長的90歲。而在募款網站上，由家屬和朋友公布的罹難者為11人，平均年齡為70歲。

美國夏威夷毛伊島8日爆發野火，多達2,200棟房屋被燒毀，以觀光小鎮拉海納災情最為嚴重。（美聯社）

其中一名罹難者，是66歲的「喬大叔」（Joseph Schilling）。他的朋友說：「喬在幫助其他5位老人疏散時去世，他死得像個『英雄』。」

71歲的唐娜．戈麥斯（Donna Gomes）則被孫女形容為「具有最堅強、獨立的意志」：「她的老朋友們稱她『公牛』，沒有人能命令她，就連大火也無法。」

老年人由於行動不便，發生大火時，更增逃生困難。根據美國消防總署統計，65歲以上長者在火災中面臨的死亡風險，是一般民眾的2.6倍。

U.S. Federal officials sent a mobile morgue with coroners, pathologists, and technicians to Hawaii to help identify the dead, as Maui County released the first names of people killed in the wildfire that all but incinerated the historic town of Lahaina a week ago. pic.twitter.com/zsQwMFrO10 — Inside Edition (@InsideEdition) August 17, 2023

除了老人，罹難者中恐怕還會出現不少孩童。根據《紐約郵報》報導，上週由於停電的緣故，毛伊島上多所學校停課，多數兒童因此待在家裡，和爺爺奶奶一起，恐怕也難逃火劫。

上週毛伊島野火以每小時130公里速度，沿著山坡一路燒向觀光小鎮，造成大約2,200棟房屋毀損。目前美國聯邦政府已向災區派送救援物資，並派遣驗屍專家前往協助，專家估計，辨認遺體工作至少得花上數月才能完成。