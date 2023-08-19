7-ELEVEN早在20年前即引進多款蔬素食商品對應「低碳蔬食」飲食趨勢，積極佈局蔬食版圖，2020年推出「天素地蔬」品牌，現已是億元級素蔬食品牌，共有七大超商首創：「素蔬食商品品牌化」、「素蔬食辨識LOGO」、「素蔬食專區及複合店」、「米其林綠星餐廳聯名」、「i地圖素蔬食商品查詢」、「素食專用產線」、「推廣週一蔬食日」，架構貼近消費者的蔬食友好門市、打造便利蔬適圈，3年來備受外食族和年輕客層喜愛，今年上半年相關業績就較3年前翻倍成長，也吸引其他通路業者跟進加入蔬食潮流。

為讓消費者便利又安心地購買到素蔬食商品，7-ELEVEN近年來陸續與知名綠色餐飲品牌主廚攜手研發近50款微波即食的商品，打造葷食者也愛的健康美味素蔬食餐點，如輕食便當、御飯糰、捲餅、義大利麵、燉飯等，皆獲得廣大好評，平均可帶動相關類別業績成長3成，至今也吸引超過千萬人次購買。

統一超表示，7-ELEVEN三年來藉由「天素地蔬」品牌推廣減碳飲食生活提案，透過線上工具OPEN POINT APP「i地圖」可即時查詢鄰近門市素蔬食商品庫存，同時設置冷藏鮮食專區、冷凍專區以醒目的品牌識別，將商品集中陳列，於全台超過2500間門市導入，就連離島地區也能體驗到天素地蔬的美味餐點。觀察到消費者對於素蔬食商品需求不只侷限在鮮食商品，2018年於位在台中慈濟醫院的潭濟門市推出蔬食超商，2021年也擴大常溫、冷藏、冷凍素蔬食商品規模，於住宅、辦公商圈開設「天素地蔬複合店」提供上百種品項選擇，現已達成百店里程碑，方便小家庭客層採買所需，架構便利安心、友善地球的永續社會廚房。

此外，低碳蔬食相對葷食餐點來說也減少碳排放，品牌創立至今截至2022年底共約減少約2萬公噸碳排量，相當於54座大安森林公園，也是超商通路唯一獲得2022 TCSA台灣企業永續獎肯定的素蔬食品牌，近年也積極參與外部蔬食市集等活動，持續擴大影響力。