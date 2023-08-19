遠傳為「多元宇宙應用聯盟」創始成員，繼今年智慧城市展中首推「元宇宙數位治理」，這次再結合生成式AI技術，以其在勞動生產率、研發、創新商模與個人化使用者體驗等多元優勢面向，引領元宇宙產業應用升級。在工業元宇宙應用中，運用Azure OpenAI實現優化，並以遠傳雲端數據中台為架構，融合數位雙生技術，可提供3D維度營運、生產資訊，以及迅速從虛擬空間定義問題根源，達成更即時且精準的決策，亦能加值AR/MR應用、自動化流程生成回應，提升在製造知識、經驗傳承、遠距維修等場域的效益。

胡德民指出，元宇宙應用構築的基礎為雲端、數據與高速運算，生成式AI帶來的龐大價值將可預期加速工業元宇宙應用落地；而要能發揮這兩項科技最大價值的關鍵則是駕馭數據，打造堅實的雲端數據中台鏈結IT、CT與OT，解決內部和外部的數據孤島問題。遠傳自身具備整合跨40多個系統與營運大數據分析的IT實力，加上5G高速穩定、零斷點資料傳輸CT技術，以及實際運用數位分身科技進行涵蓋全台灣行動電信網路的監控管理經驗，可與製造業者攜手共同實現工業元宇宙，驅動產業升級轉型。

生成式AI是近期火熱話題，遠傳於「Smart+ Tech智慧應用生態大會」現場展出結合Azure OpenAI與元宇宙技術的智能客服，呈現生成式AI的應用實績與商業價值。此外，現場也展出整合能源管理系統與微軟永續雲的企業碳盤查服務，可自動化處理碳排放終能耗數據，並透過可視平台提供事件分析及改善建議，為企業提升製造綠色競爭力；以及運用遠傳5G專網為製造業打造可支持數據平台、機聯網、AI與雲端技術的創新基礎架構，可支持數據平台、機聯網、AI與雲端技術，提供包含廠區智慧倉儲管理、AR/VR智慧巡檢、工安影像辨識等完整5G智慧製造解決方案，未來更將結合Azure OpenAI技術，加倍提升生產效率與生產力。