掛羊頭賣狗肉！養生館標榜從排毒到全套都有 中山警逮7辣妹

北市警中山分局日前接獲情資，指長春路某大樓一家養生館暗藏春色，立即組成專案小組展開調查、蒐證，日前前往查緝，當場查獲40歲黃姓負責人及4名員工、9名男客及7名穿著清涼的長腿辣妹。

專案小組經多日探查蒐證，發現該養生館主打多位身材曼妙、年輕小姐可供挑選，從半套色情按摩到全套性交易都有，藉以招攬男客，且店內外佈滿監視器網絡，人員出入管制使用金屬探測器過濾，甚至以企業化經營方式提供刷信用卡買單。

專案小組2日持搜索票前往查緝，先壓制前台工作人員後，幹員隨即衝進包廂喝令「坐著，不要動！」，讓正在幫客人服務的按摩辣妹嚇得花容失色，警方當場查扣營業所得14萬9100元、保險套1袋、監視器主機2台、監視器鏡頭19個、無線電5台、大門磁扣1組、金屬探測器1支、信用卡刷卡機1台、交易明細1份等贓證物。

警方將21人全部帶回，訊後尋芳客及按摩女子依社會秩序維護法裁罰，黃姓負責人及4名員工依妨害風化罪嫌移送偵辦。