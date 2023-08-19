本次聯貸案目的為充實營運資金，由華南銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、富邦華一銀行及瑞穗銀行共同主辦，參貸銀行包括：台灣銀行、台灣中小企業銀行、彰化銀行、國泰銀行及中國信託等金融機構。

日盛及台駿租賃董事長朱志威表示，本次聯貸案是日盛台駿集團大陸事業籌資的新模式，由兩家子公司向同一個銀行團融資，原本預計各自募集5億元人民幣，但在各家銀行熱烈支持下，分別募集到11.4億元及11.9億元，額度為兩家公司籌資單一案件的最高金額；這個新模式不但讓籌資作業時程縮短，也獲得更大的籌資規模。

台駿租賃和日盛租賃分別於2011年及2013年設立，10多年來，兩家公司業務穩步前行，深耕大陸的設備融資租賃市場，透過直租、回租產品，提供中小微企業客戶更多元的營運融資管道，目前在大陸18個城市皆設有分支據點。本次聯貸授信用途主要是作為充實業務發展營運資金，為中長期業務拓展注入更豐沛資源活水，將有助於日盛、台駿兩家租賃公司提昇市場競爭力並深化事業佈局。未來兩家公司將攜手努力，以靈活產品設計以及完善的風控制度，服務中小微企業以及實體經濟的發展，擴大日盛台駿集團的規模經濟，持續穩健成長。

日盛及台駿租賃台灣母公司日盛台駿國際租賃，深耕租賃市場已逾40年，以車輛分期、設備融資租賃、企業長期租車、企業融資及應收帳款受讓為主要核心業務，除持續深化核心業務經營，同時亦跨入綠能融資業務。