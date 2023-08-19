呂禮詩指出，「中國海警2501」僅距離海峽中線3.6海浬。 （取自呂禮詩臉書）

前中華民國海軍艦長呂禮詩。（呂禮詩提供）

中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（19）日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。對此，前中華民國海軍艦長呂禮詩披露，這次軍演沒有明確的起訖時間、沒有劃設操演海域，且5000噸級「中國海警2501」，目前距離海峽中線僅有3.6海浬，是否參演，值得注意。

副總統賴清德近期出訪巴拉圭，過境美國紐約、舊金山等地，於18日上午返台。中國大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今（19）日表示，解放軍東部戰區將在8月19日起，於台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。

前中華民國海軍艦長呂禮詩指出，解放軍衝著賴副總統過境美國的軍演來了！由東部戰區新聞發言人公布，但沒有明確的操演起訖時間、沒有劃設的操演海域的「海空聯合戰備警巡和聯合演訓」，就是標準的針對台灣周邊海域的軍演。

呂禮詩披露，他自7月開始追蹤的5000噸級「中國海警2501」，根據AIS顯示目前距離海峽中線僅有3.6海浬，此次「海空聯合戰備警巡和聯合演訓」中國海警是否參演，值得注意。

國防部稍早回應，中共東部戰區今(19)日宣布在臺灣周邊海、空域從事軍演。對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。