民進黨台中市立法委員第三選區參選人謝子涵（前排右三）19日上午在台中市議員蕭隆澤、周永鴻、黃守達等人陪同下，赴潭子市場拜票，增加曝光度也尋求攤商支持。（謝子涵競選團隊提供／潘虹恩台中傳真）

距離選舉剩不到5個月，民進黨台中市立法委員第三選區參選人謝子涵19日上午在台中市議員蕭隆澤、周永鴻、黃守達等人陪同下，赴潭子市場拜票，增加曝光度也尋求攤商支持；謝子涵表示，聽到地方期盼有進步、年輕思維的聲音來帶動地方創新，希望爭取大家支持。

謝子涵等人19日上午至潭子市場拜票，一行人邊走邊喊出「青力青走」口號，尋求鄉親支持。謝子涵與市場攤商一一打招呼、聊聊天，民眾反應熱烈，原預計約10點結束的行程，直到超過20分鐘也還有約一半的攤商沒有走訪完。

謝子涵表示，這些時間走訪基層，感受到民眾對於蔡英文執政的肯定，並認為賴清德是可以讓台灣持續深化國際參與、穩定內政的最佳人選。同時，地方民眾也期待有個更進步、年輕的聲音，來帶動地方新思維，創新、活絡地方產業、經濟。

謝子涵秀出此次的競選文宣與小物主視覺，以「新女力！參上」的日系風格為設計。她強調，她過去曾有在日本參與政策研究的經驗，具有國際視野、創生專業，相信未來能成為向國際推銷潭雅神后的專業國會議員。

謝子涵表示，感謝3位議員用實際的行動支持她，另外現場也有約20位青年志工陪同掃街，她會帶著這股力量、勤走潭雅神后每個角落。

蕭隆澤說，身為基層民代，希望在中央能有一位相同價值理念的國會議員，讓地方中央一起配合，相信年輕的子涵是最佳人選；周永鴻也說，這一次的選戰是世代交替的選戰，應該超越地方結構，相信子涵是一個清新、有能力的人選。