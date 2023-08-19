台美混血兄弟賀丹、賀博今年返台披上台灣白隊戰袍參加瓊斯盃引發轟動，兄弟倆不但感受到球迷熱情，本身就是動漫迷的兩人收到球迷送的公仔，更是讓2人印象深刻、樂不可支。

賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）個性大不同，哥哥賀丹內斂沉穩，弟弟賀博開朗外向，不過2人都有個共通點就是喜歡動漫。

談到這次回到台灣打球的感受，兄弟倆最大印象就是許多支持他們的粉絲，賀博在接受中央社記者專訪時笑說：「這真的太瘋狂了，不論我在場上做出什麼動作，不論有沒有把球投進，大家都很努力的幫我們加油，跟我在美國打球真的很不一樣。」

賀丹也提到：「雖然我們是第1次在台灣打球，但球迷都會幫我準備加油看板，賽後也都會找我們簽名合照，太不可思議了。」

不過讓兄弟倆印象最深刻的，還是球迷送上的公仔。

在接受中央社專訪當天，賀丹、賀博分別開心的拿著火影忍者和海賊王的公仔進來，嘴上笑容完全藏不住。

賀博說：「我最喜歡海賊王裡面的魯夫，我小時候就看過這個動漫，我覺得魯夫不管遇到什麼狀況都能保持著正面的想法去面對，我很喜歡這樣的角色，也是我時常保持微笑的原因。」

只不過賀丹喜歡的卻是火影忍者，聽到弟弟賀博說完後，賀丹也吐槽說：「海賊王太幼稚了啦。」

賀博說：「雖然美國也有賣海賊王的公仔，但一個至少要50元美金（約新台幣1500元），送我的球迷說在台灣一個只要10元美金，我一定會好好保存這個禮物。」

影音平台Netflix將於8月底播出海賊王的真人版影集，身為鐵粉的賀博卻一點都不期待，他沒好氣地說：「真人版通常都演得很爛。」（編輯：龍柏安）1120819