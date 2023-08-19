民眾至公務機關辦理所需業務，常遭遇的困擾之一，就是到達現場卻發現尚有一堆民眾正在排隊，導致只能在現場空等需耗時間。為解決此問題，北市府建置「叫號進度查詢」系統，讓民眾知道欲前往的公務機關目前等待人數資訊，以便民眾選擇適合時機前往，以減少等候時間並紓解公務機關大廳人潮。

不過民進黨台北市議員鍾佩玲表示，日前接獲民眾投訴，北市戶政叫號進度查詢系統，竟處於停擺狀況長達一周時間，民政局表示該服務功能架在市府的雲平台，各機關的等待中數都在這上面查詢，一周前區公所及戶政事務所已經發現功能停擺，並已向資訊局反應，資訊局給予答案是「處理中」。另向地政局詢問，地政事務所的叫號進度查詢系統，也出現停擺狀況。

鍾佩玲則再向資訊局詢問，資訊局則以「因舊平臺IP回收問題洐生，有一些資安問題需再克服處理」為由，告知民政局時程約需再1個月。「這樣的理由，恐難以讓人接受！」鍾佩玲說，難道系統轉換會遭遇的問題，無法預先知道嗎？資訊局在進行系統轉換的前置準備作業，做好了準備工作嗎？

鍾佩玲指出，台北市長蔣萬安稱許資訊局長趙式隆是成功的「斜槓創業家」，不過若從企業經營的角度，公司內部系統轉換，導致部分對外服務功能停擺達一個月，是可以被接受的事情嗎？不會損害公司形象跟營收嗎？倘若無法被接受，何以雲平台系統轉換，卻容許市府的叫號進度查詢系統停擺一個月？

對此資訊局則回應，為提高資訊科技應用效率，考量資源分配有效性，2011年建置的「愛台北市政雲服務」網站及其相關服務，已於2023年7月31日下線。針對議員反應的「叫號進度查詢」，原考量其使用率較低，移轉工作安排於7月底開始進行。惟考量其對民眾的體驗，經同仁近日以來加班搶修，已完成資源移轉，後續將持續提供給民眾良好的服務。