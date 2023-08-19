RM蘇富比（RM Sotheby's）經典名車拍賣會場

早在幾十年前，這塊燒得焦黑，糾結成一團的廢鐵原本是法拉利（Ferrari）賽車，如今它在加州RM蘇富比（RM Sotheby's）經典名車拍賣中賣了190萬美元（近5817萬台幣）。

據CNN新聞網18日報導，或許令人訝異的是，這投資並不如乍看的那麼糟。特別是如果買家追求的不只是金錢，而是賽車歷史，對新主人來說，甚至得以獲得自身榮耀，那更是如此。

這塊廢鐵原本是1954年打造的「世界星輪系列I」（Mondial Spider Series I）賽車，只產了13輛，和V12的設計截然不同。這款擁有4汽缸，需要更小、更輕引擎的賽車專為在彎道多、直道少的跑道上行駛而設計。

法拉利靠這款設計贏得1952和1953年的世界錦標賽冠軍，也因此賽車名為「世界」（Mondial，World）。1954年時，這輛賽車是由法拉利車手科爾泰塞（Franco Cortese）所駕駛，而就在幾年前，他曾為法拉利奪下第一個冠軍獎杯。

This twisted hunk of metal that used to be a Ferrari just sold for nearly $2 million. Here’s why https://t.co/jDUU2BoN1w pic.twitter.com/uIwOBqJOTJ — CTV News (@CTVNews) August 18, 2023

猶如許多經典賽車般，它也有錯綜複雜的一生。就在它打造好約1年後，約在1950年代末，或1960年代初，這輛賽車撞毀，甚至可能被火紋身，而燒得焦黑，細節雖已不得而知，但後來原車引擎經過更換。到了1978年時，法拉利收藏家梅德林（Walter Medlin）將它買下，並讓它往後45年都保持這個樣貌。

汽車研調公司海格提（Hagerty）情報部門副總裁拉博德（Brian Rabold）說，保存完好的法拉利「世界星輪」大概能賣到略高於200萬美元（近6123萬台幣），但近年有些甚至賣到多達500萬美元（約1.5億台幣）。