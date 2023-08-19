國道1號南下199公里處彰化路段今（19）日上午10時許發生6小客車追撞事故！現場肇事車輛占據內、中車道，回堵2公里，高速高路局呼籲用路人小心駕駛。警消獲報後已抵現場處理事故，目前尚未傳出有人傷亡、事故原因仍有待釐清。

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