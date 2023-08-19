國道1彰化段「 6車追撞事故」！佔用內車道 車流嚴重回堵 11:172023/08/19 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南向199K6小客車追撞事故。（圖／翻攝自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下199公里處彰化路段今（19）日上午10時許發生6小客車追撞事故！現場肇事車輛占據內、中車道，回堵2公里，高速高路局呼籲用路人小心駕駛。警消獲報後已抵現場處理事故，目前尚未傳出有人傷亡、事故原因仍有待釐清。 上班族注意！國10西向「聯結車自撞護欄」回堵4公里 國1北上泰安段轎車自撞「火燒車」！占內線回堵1K 馬國空難》尋獲10遺體 僅「起火騎士」完整！關鍵黑盒子找到了 #回堵 #現場 #事故 #路局 #國道1 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬國空難》私人飛機俯衝墜毀「無人生還」 黑盒子下落不明 23:232023/08/17 國際 台北古蹟日開跑 文資導覽、修復現場帶你領略老屋魅力 12:142023/08/16 生活 絕命終結站客運版！遮雨棚鐵架「破窗貫穿座椅」女乘客驚魂 20:532023/08/15 社會 搜索斷肢畫面曝光！潛水教練違規闖航道 慘遭漁船螺旋槳削斷腿 14:592023/08/18 社會 上班途中遇死劫！女騎士遭大貨車撞 倒地爆頭慘死車輪下 10:242023/08/17 社會 夏威夷野火史上最慘！「尋屍犬」出動了 特訓內容曝光 21:462023/08/16 國際 彰化139縣道「死亡彎道」煞氣重 修行人到場「祂還在」 07:182023/08/17 社會 國道1凌晨火燒車 上班族塞爆歪樓討論「早餐好吃嗎？」 09:552023/08/17 社會 馬來西亞墜機「砸地面人車」斷成多截 空難現場曝光釀10死 17:512023/08/17 國際 下班注意！國3樹林5車追撞 北上車流回堵2公里 17:232023/08/15 社會 高虹安真的不喝咖啡！業者「說真話」還原直播現場：被斷章取義 20:022023/08/15 政治 竹市林森路3車事故 騎士遭夾擊OHCA 送醫搶救中 13:342023/08/17 社會 馬國空難》機身直插墜地！盤旋後「姿態詭異」失事 目擊影片駭人 21:052023/08/17 國際 馬國空難》罹難者生前此舉不尋常 家屬：也許他自知要離開了 21:192023/08/18 國際 小黃剛下交流道就火燒車 國1新竹段涵洞瞬間竄濃煙 15:352023/08/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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